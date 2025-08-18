日本高野連は18日、第107回全国高校野球選手権の準々決勝当日券について販売なしと発表した。「8月19日(火)【大会第13日】の当日券の発売はございません」とし、「8月19日（火）は前売券で全席完売しましたので当日券の発売はございません。入場券をお持ちでない方はご入場いただけませんので悪しからずご了承ください。なお、入場券の再発売などもございませんので予めご了承ください」とした。