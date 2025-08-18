ハーゲンダッツのアイスクリームをウエハースでサンドした「クリスピーサンド」シリーズに、新フレーバーの「クリスピーサンド『ゆずホワイトショコラ』」が2025年8月19日(火)に登場します。ゆず特有の香りと爽やかな酸味が楽しめるというクリスピーサンドが編集部に届いたので、一足先にどんな味になっているのか確かめてみました。クリスピーサンド ゆずホワイトショコラ｜商品情報｜ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazsht