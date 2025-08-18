終戦の翌日に起きた爆発事故で多くの若者が犠牲となった震洋特別攻撃隊の慰霊祭が、8月16日に高知県香南市で行われました。香南市夜須町住吉海岸にある慰霊碑。震洋隊の事故から80年の慰霊祭には地元住民ら30人あまりが参列し、亡くなった隊員たちの冥福を祈りました。旧日本海軍の震洋隊は爆薬を積んだ小型ボート「震洋」で敵艦隊に向けて体当たり攻撃を行う部隊で、終戦翌日に出撃命令を受け、準備中の爆発事故で111人が命