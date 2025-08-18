TOKYO MX¤ÎÌ¾Êª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å5»þ¡Ë¤¬18Æü¡¢À¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2½µÏ¢Â³·çÀÊÃæ¤Î·îÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤¬3½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¹ø¤Î°¡Ã¦±±¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ä¥³¤ÏËÁÆ¬¡Ö»Å»ö¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£Àè½µ15Æü¤Ë·çÀÊ¤·¤¿ÊüÁ÷5000²óµ­Ç°ÆÃÈÖ¡Ö½Ë¡ªÊüÁ÷5000²óµ­Ç°5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ªËüÇî¡×¤ò¸«¤¿¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÌô¤¬¸ú¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤¤¤Þ¤»¤óËÜÅö¤Ë¡£Ìô¤¬¤è¤¯¸ú¤¤¤Æ¤Æ¡£