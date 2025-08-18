エア・カナダとエア・カナダ・ルージュは、カナダ公共労働組合（CUPE）の組合員である客室乗務員が職場復帰を行わなかったことから、運航再開が遅れると発表した。カナダ労務関係委員会（CIRB）がパティ・ハイドゥ連邦雇用家族相の指示に基づき、労使交渉を最終的な拘束力のある利益相反仲裁に付託し、労働法に基づく指示とCIRBによる命令により、客室乗務員は8月17日午後3時（現地時間）までに職務に復帰する必要があった。エア・