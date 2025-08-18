JR九州は、九州新幹線で球場の販売員による生ビールの販売を行う。対象となるのは、8月22日・29日と9月12日の博多〜熊本駅間の上下7本、博多〜鹿児島中央駅間の上下4本。販売商品は「アサヒスーパードライ」で、内容量は約420ミリリットル。「ちょこっとおつまみ」付きで価格は500円。現金のみに対応する。