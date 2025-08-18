『紙魚の手帖』vol.24（東京創元社）が8月12日に発売された。 【写真】カシワイによる装画に注目『紙魚の手帖』vol.24 東京創元社の総合文芸誌『紙魚の手帖』では、毎年8月にSF特集が掲載される。 今号では第16回創元SF短編賞受賞作を2作同時掲載。飛浩隆・宮澤伊織・長谷敏司の三選考委員による選評をはじめ、読み切り短編、SF入門のためのベスト10を語る座談会（海外編／国内編）、編集部による解説記事などを収録。