ボーイズグループSUPER JUNIORの単独コンサートが世界14地域の劇場で上映される。【写真】シンドン、4歳上女優と結婚!?来る8月22〜24日、SUPER JUNIORはソウル松坡（ソンパ）区KSPO DOMEで開催される公演でデビュー20周年記念ツアー「SUPER SHOW 10」の幕を開ける。同公演は、ファンの熱い声援のなかで素早く全席完売を記録した。これに対し、残念ながら会場を訪れることができないファンの問い合わせが殺到し、22日の公演が韓国を