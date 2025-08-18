今回、Ray WEB編集部はSNSだと豹変する子について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公のさきとまなは仲がいいです。話す分にはいたって普通なまな。しかしSNS上では、すごく病んでいるのです。ある日、さきはまなに彼氏の相談をされます。そのあと彼女のSNSを見ると病んでいる投稿をしており、主人公はまなに電話をかけ……？原案：Ray WEB編集部作画：こもとさちライター Ray WE