スペイン1部のレアル・ソシエダでプレーする日本代表MF久保建英。6月で24歳になったレフティは、16日に行われたバレンシアとの開幕戦で今季初ゴールを決めた。先制された直後の後半15分、ゴール中央から左足の強烈なシュートを叩き込んだ。現地紙も「鮮やかなシュート」と称賛する圧巻のゴールだった。試合は1-1の引き分けとなったが、久保の『無敗記録』は継続することになった。久保はソシエダでこれまで24ゴールを決めているが