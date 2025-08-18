モノマネタレントの原口あきまさが１８日、大阪市内で「原口あきまさ芸歴３０周年記念単独ライブ〜我夢謝裸〜大阪公演」（１０月１２日、松下ＩＭＰホール）の取材会を行った。１５年ぶりの単独ライブ。これまでモノマネの若手芸人たちとのユニットライブに力を入れてきたが、スタッフに「そういえば３０年越えましたね」と言われたそうで「そういえば自分のことやってねーやと。自分のこともやらなきゃと思って実は去年３０周