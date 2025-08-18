ブラジル1部サントスが17日（日本時間18日）、ホームでバスコダガマに0―6と惨敗を喫した。1部20チーム中15位に低迷するチームは試合後、クレベル・シャビエル監督の解任を発表した。16位のバスコダガマに後半5ゴールを奪われて大敗。今年1月に13年ぶりの古巣復帰を果たし、6月に契約を半年延長したブラジル代表FWネイマール（33）はフル出場でノーゴール。サポーターが激しいブーイングを浴びせる中、試合後はピッチにうずく