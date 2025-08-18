子宮頸がんの新たな治療法について説明する岡山大の長尾昌二教授病状が進行した子宮頸がんの患者に対し、将来的に妊娠を目指せるよう子宮を摘出せずに治療する臨床研究を岡山大のチームが18日までに開始した。腫瘍を抗がん剤で小さくした後に手術をするもので、海外で事例があるが国内では初という。長尾昌二・岡山大教授は「妊娠を諦めず治療にトライしてほしい」としている。子宮頸がんは子宮の入り口近くにできるがんで、ヒ