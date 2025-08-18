大分トリニータは18日、双方合意の下で片野坂知宏監督との契約解除を発表。後任には、竹中穣ヘッドコーチが就任することを併せ伝えている。1971年4月18日生まれの片野坂氏は現在54歳。当時J3に低迷していた大分トリニータの再建を任された同氏は、最終年こそJ2降格となったものの、2016年からの6年間で天皇杯準優勝やJ1昇格と数々の実績を残した。その後はガンバ大阪でも指揮を取り、2024年より大分トリニータの監督に2度目の