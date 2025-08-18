夫の定年退職を機に夫婦の家事分担を見直したいという家庭もあるだろう。最近では家事を前向きに捉えるシニア男性も増えており、夫が一定の家事を担っていれば、妻の急な入院などへの備えにもなる。最適な分担のあり方を考える上でのヒントを専門家に聞いた。（藤本綾子）神戸市で月１回開かれる男性向けの料理教室。７月上旬には６０、７０歳代を中心に１３人が参加し、チキンソテーやナスの煮浸しなどを作った。「ごはんく