週明けの東京株式市場は、15日のニューヨーク市場のダウ平均が最高値を更新した流れや外国為替市場での円安などで、多くの銘柄で買いが先行しました。平均株価は一時450円を超えて値上がりし、取引時間中の最高値を大きく更新しました。また、終値も4万3714円31銭と、終値ベースでも史上最高値を更新しました。こうした中、市場では短期的な過熱感に対する警戒もあり、アメリカの今後の景気の動向やFRB（アメリカ連邦準備制度理事