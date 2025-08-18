横浜ＤｅＮＡの平良が３勝目を懸けて１９日の広島戦（横浜）に先発する。チームは６月以来の４連勝中。右腕は「週の始めでもあるし、相手も一つ下（４位）のチーム。しっかり離していけるように。とにかく失点を少なくしたい」と責任感をにじませた。１１日の前回登板は３回４失点。リリースポイントにずれがあったと分析し、「（ストライク）ゾーン内でしっかりと勝負できるように気を付けたい」と意気込んだ。