吉本興業は18日、公式サイトで「コンテンツファンド組成のお知らせ」を発表した。「今後の事業計画の一環として、各種コンテンツの制作を拡大し、番組フォーマット等の海外展開を目指すべく、このたび、コンテンツファンドの組成を行いましたのでお知らせいたします」と報告。同ファンドの狙いとしては「本ファンドは、国内外の企業からのご出資も含め数十億円規模の資金を調達・準備しており、多種多様なプラットフォームやアプリ