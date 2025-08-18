7月18日に公開された「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が、公開31日間で、興行収入257億8265万6600円を記録した。「鬼滅の刃」公式X（Twitter）の発表によると、公開31日間の観客動員数は1827万2941人。同アカウントは「大変多くの方にご鑑賞頂き心より御礼申し上げます。様々な形式で上映頂いております感謝と共に、引き続き、何卒よろしくお願い致します」と感謝の言葉をつづっている。 なお、歴代興行収入記録