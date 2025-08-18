コンビニのミニストップは18日、一部の店舗でおにぎりや総菜にウソの消費期限を表示したラベルを貼っていたと発表しました。【映像】調査と改善対策が完了するまで販売中止に消費期限の偽装が確認されたのは、東京、愛知、大阪など7都府県の23の店舗です。店内で調理された手作りおにぎりと手作り弁当で、製造直後に貼る消費期限のラベルを2〜3時間経ってから貼ったり、一度陳列した商品にもう一度貼ったりして消費期限を延