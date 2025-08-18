プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜(23)が、スタイル際立つ赤いドレスを着た写真集のオフショットを披露した。【映像】本田真凜の水着＆スタイル際立つドレス姿24歳の誕生日当日となる8月21日に、1st写真集『MARIN』を発売する本田。Instagramでは、水着姿ではしゃぐメイキング動画や、プールでのオフショットを披露し、「こんな姿初めて見ます」「リアルマーメイドですね」など、多くの反響が寄せられ、話題になっ