韓国メディアの「ＮＥＷＳＩＳ」は韓国・晋州で開催されたバレーボール女子の招待試合での、日韓戦で誤審が相次いで韓国寄りの判定となり、同国内で波紋が広がっていると報じた。日韓戦は１６日に行われ、韓国がフルセットの末に、日本に４年ぶりの勝利を飾ったが、同メディアは「４年ぶり韓日戦勝利にも注がれる批判『過度の判定偏重』」と題し、「試合直後から各種ＳＮＳでは審判の誤審が韓国だけに有利になったという反応