薄膜なのにハイカバーで人気の「キス クッションパンチ SPF50+ PA++++」から、サンリオのアイシナモロールとコラボした数量限定パッケージが2025年9月1日（月）に発売されます。全3色・13g・各2,700円（税込2,970円）。容器やパフにキュートなイラストが描かれ、カラーごとに異なる爽やかなデザイン。UVカットと美肌仕上げを両立した、この夏だけの特別アイテムです。 キス×アイシナモロー