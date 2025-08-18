Carp Legend Game実行委員会は18日、2025年11月29日（土）にカープOB戦「Carp Legend Game 2025」をマツダスタジアムで開催すると発表した。「カープOBによる紅白戦」「ホームラン競争」「夢のレジェンド対決」などレジェンド対決企画を検討中で、そのほか、来場者が楽しめるコンテンツを検討中だ。なお、チケットの先行販売とレプリカユニフォームの販売は8月19日(火)から、チケットの一般販売は8月30日(土)からスタートと