お笑いコンビ・はんにゃの川島章良（43）の元妻で、ブロガーの川島菜月さんが17日、自身のブログを更新。10歳の長女が作った料理や、5歳の長男が洗濯物を畳む姿を紹介しながら、シングルマザーとしての気づきを明かした。【写真】家族で協力！洗濯を畳む息子のショットを披露した菜月さん「今日は俺様が洗濯物を畳んでくれて…娘がきゅうりを漬けてくれました」とつづり、息子が丁寧に洗濯物を畳む姿や、スライスきゅうりを氷