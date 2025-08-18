札幌・中央警察署は2025年8月18日午前5時20分、器物損壊の疑いで自称・アルバイト従業員の男（26）を現行犯逮捕しました。男は8月18日午前4時20分ごろ、札幌市中央区南8条西8丁目の駐車場で、駐車中の乗用車のサイドミラーを損壊した疑いがもたれています。警察によりますと、午前3時50分ごろから「駐車場の車をあけようとしたり、足蹴りしたりしている人がいる」と複数の目撃者から通報が相次ぎ、警察官が現場に向かうと、