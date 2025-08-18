8月18日朝、富士山を下山中の愛知県の45歳の男性がスリップして右足首にけがをし、静岡県警山岳遭難救助隊に救助されました。 18日午前9時前、富士山富士宮ルートの八～九合目の間で、「人が動けなくなっている」と近くにいた人から富士宮口八合目の富士山衛生センター経由で県警山岳遭難救助隊に通報がありました。 警察によりますと、遭難したのは単独登山をしていた愛知県豊田市に住む会社員の男性（45）で