気象台は、午後4時43分に、洪水警報を練馬区、清瀬市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を練馬区、清瀬市、西東京市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・練馬区、清瀬市に発表 18日16:43時点東京地方では、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、18日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■荒川区□大雨警報・浸水18日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量40mm