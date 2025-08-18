気象台は、午後4時42分に、洪水警報を新座市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を所沢市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】埼玉県・新座市に発表 18日16:42時点南部では、18日夜のはじめ頃から18日夜遅くまで土砂災害に、18日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、18日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■所沢市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水18日夜のはじめ頃にか