8月16日午後2時すぎ、新潟県上越市の一般住宅の屋根の上で塗装作業を行っていた40歳の男性が転落し、死亡する事故がありました。事故があったのは上越市灰塚で、16日の午後2時すぎ、高床式2階建ての高さ4メートルの一軒家の屋根で塗装作業をしていた上越市春日新田に住む40歳の男性が、地面に倒れている状態で発見されました。男性は上越市内の病院に搬送されましたが、午後4時すぎに死亡が確認されました。死因は多発外傷で