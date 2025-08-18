日本テレビの浦野モモアナウンサーが１８日までに自身のＳＮＳを更新。お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の南原清隆との２ショットを披露した。インスタグラムで「今年の２４時間テレビで、チャリティーマラソンの中継リポーターを務めることになりました。」と報告。「このため、今回ヒルナンデス！バンドのベースはなんとなんと南原さんが担当してくださることに...！最近はベースの話題が多めの＃ベーシスト親子です」