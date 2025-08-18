◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽阪神デュプランティエ投手▽阪神長坂拳弥捕手▽広島遠藤淳志投手▽ヤクルト阪口皓亮投手▽中日松葉貴大投手▽中日土田龍空内野手▽中日鵜飼航丞外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク井上朋也内野手▽ロッテ西野勇士投手▽楽天ヤフーレ投手▽オリックス井口和