野村邦丸アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『くにまる食堂』（文化放送・月曜日～金曜日9～13時）8月18日の放送は、ジャーナリストの二木啓孝氏が石破総理についてトークを繰り広げた。 邦丸アナ「今日は、月曜日レギュラーパートナーのカンニング竹山さんが急な発熱でお休みで、昔からの付き合いであるジャーナリストの二木啓孝さんとお送りしてお