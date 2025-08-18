エディ・マーフィ（64歳）は、スタントを自ら行うことは決してないという。「ビバリーヒルズ・コップ」「大逆転」「ナッティ・プロフェッサー クランプ教授の場合」など、コメディやアクション映画で知られるエディは、現在、Amazonプライム・ビデオで配信中の「ザ・ピックアップ 〜恋の強盗大作戦〜」で、装甲トラックの運転手ラッセルを演じている。ピート・デヴィッドソン演じる同僚のトラヴィスと、現金回収中にトラック襲撃の