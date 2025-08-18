MBCユースオーケストラの定期演奏会が鹿児島市で開かれました。 MBCユースオーケストラは鹿児島の文化への貢献と若手音楽家の育成などを目的に1964年に創設されました。これまで1000人を超える演奏家が巣立ち、プロの音楽家も輩出しています。 定期演奏会は今回が58回目で、小学4年生から24歳までの団員とOBら合わせて95人が出演し、常任指揮者を務める尾崎晋也さんのタクトに合わせて演奏しました。