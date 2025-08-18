鎌倉時代には、上皇や貴族の他に僧侶と、多くの男性と関係を結んだ女性がいました。その人物は後深草院二条（ごふかくさいんのにじょう）。後深草上皇の寵愛を受けた人物で、『とはずがたり』の作者でもあります。今回は、4人の男性と恋愛関係を結んだ後深草院二条の男性遍歴をご紹介します。新枕で感じた、ときめきが忘れられなかった後深草上皇後深草上皇/Wikipediaより二条は、正嘉2年（1258年）に源雅忠と大納言典侍との間に生