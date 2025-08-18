霧島市と姶良市を中心に被害が出た集中豪雨からきょう8月18日で10日となります。霧島市では浸水した住宅の消毒作業が本格化しています。 霧島市では市民の要望に応じて、水につかった住宅での感染症を防ぐための消毒作業を行っています。 市によりますと、今回の集中豪雨で床上浸水が407棟、床下浸水が292棟など住宅に大きな被害が出ました。 (住人)「2階なので生活スペースは大丈夫だが、くさい」 18日は、霧島市隼人町