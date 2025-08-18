俳優の宍戸開（58）が18日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）に生出演。ウルトラマンシリーズの撮影エピソードを語った。2005年にCBC「ウルトラマンマックス」でヒジカタ・シゲル 役、2018年に「劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ! 願い!!」でブラン・サデルーナ役を演じた宍戸。撮影秘話として「何にもない所に向かって、“あ！怪獣だ！”とか。それを、たまプラーザとかあの辺の川崎周辺の