特殊詐欺グループの出し子として55歳の女が逮捕されました。女は自分の親族が特殊詐欺事件に加担したことをきっかけに、グループ側から脅され、犯行に及んだとみられています。警察によりますと、美容師の丸山絵里子容疑者(55)はことし7月、千葉県柏市のコンビニエンスストアに設置されたATMで、他人名義のキャッシュカードを使って現金合計60万円を不正に引き出した疑いがもたれています。丸山容疑者は特殊詐欺グループの出し子と