ドル円、クロス円は上昇一服、欧州株は売り先行＝ロンドン為替 ロンドン序盤、欧州株は売り先行となっている。ドル円、クロス円は上昇一服。ドル円は147.10台、ユーロ円は172.20付近、ポンド円は199.40付近へと反落している。米１０年債利回りは４．３０％をやや下回ってきている。 USD/JPY147.16EUR/JPY172.18GBP/JPY199.40