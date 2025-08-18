宿毛市で500年以上続く不思議な祭り「ヤ―サイ」が8月16日に行われ、地元住民たちが伝統行事を楽しみました。16日に宿毛市の藤林寺（とうりんじ）で行われたのは500年以上の歴史を持つ野菜の祭り・通称「ヤ―サイ」です。竹の先に括り付けられているのはナスやピーマンなどの野菜で昔、村人が一條家の人たちに野菜を直接手渡すのは恐れ多いと竹の先に結んで献上したことなどが由来とされています。■口上「一條公