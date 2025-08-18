「ボート記者コラム・仕事賭け事独り言」木下翔太（３４）＝大阪・１０８期・Ａ１＝が１３日のまるがめで１号艇から優勝。Ｖ４の２０２０年以来となる年間Ｖ３をマークした。ＳＧの舞台から遠ざかること５年。再び最高峰の場所へ立つために、今後に控えるＧ１で結果を残すことを誓った。まるがめ初Ｖが懸かったファイナルのイン戦。エンジン素性としては並だったが、巧みな調整によって逃走態勢を作り上げると、コンマ１