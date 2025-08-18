片野坂監督（2025年1月） 大分トリニータは18日片野坂知宏監督との契約を解除すると発表しました。次節から竹中ヘッドコーチが指揮を執るということです。 大分トリニータは17日アウェーでヴァンフォーレ甲府と対戦。試合は前半から相手に主導権を握られますがなんとか無失点でしのぎます。 しかし、後半早々、ゴールを奪われると39分にも再びゴールを許しそのまま2対0で敗れま