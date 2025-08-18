俳優藤木直人（53）が17日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。占い師の星ひとみさんから「女の子として生まれるはずだった」と告げられた。星さんは占い中に「藤木さんって本当は女の子でしたからね」と語った。藤木も「俺多分女子に生まれる予定だったんだろうなって」と共感した。星さんは「兄弟いらっしゃる？」と質問。藤木は「双子なんですよ。僕の方が後に生まれたんですけど、生まれた順番で