漫才コンビ「ミルクボーイ」内海崇（39）が18日、自身のX（旧ツイッター）を更新した。「ラスト祗園花月でした！前説からM−1三回戦、寄席まで、色んな感情を抱き、とんでもなく鍛えられた劇場でした！ありがとうございました！」とつづり、この日の大入り袋の写真をアップした。よしもと祗園花月は18日をもって閉館する。