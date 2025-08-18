「ゴディバ オータム コレクション」ゴディバ ジャパンは、「ゴディバ オータム コレクション」を、8月20日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバオンラインショップで期間限定販売する。ゴディバから、秋ならではの味わいのチョコレートとカレなどを詰め合わせた「ゴディバ オータム コレクション」を発売する。澄んだ夜空に浮かぶ満月を見ながら、秋の夜長をウサギと一緒にチョコレートを楽しんでみては。月