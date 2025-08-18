8月17日、サウジアラビアのジッダで開催された「FIBAアジアカップ2025」はオーストラリア代表（FIBAランキング7位）の優勝で幕を閉じた。 日本代表（同21位）は2勝1敗でグループフェーズを終えると、準々決勝進出決定戦でレバノン代表（同29位）と対戦。第1クォーター序盤こそリードを奪ったものの、73－97の大敗を喫し、ベスト8入りを逃した。 ロスター入りした全12