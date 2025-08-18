公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』より、第4弾キービジュアル＆解禁PVが公開。併せて、新たな場面写真も解禁された。【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第4弾キービジュアル解禁PV本作は、吾峠呼世晴による原作漫画『鬼滅の刃』の“無限城編”を、3部作で映画化したアニメーションの第1章。柱稽古の最中、産屋敷邸に現れた鬼舞辻無惨によって謎の空間へ落とされた炭治郎らを描