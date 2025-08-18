「あいすまんじゅう 栗」丸永製菓は、8月25日から、焼き栗のほくほく感と優しい甘みを楽しめる秋の新商品、「あいすまんじゅう 栗」を発売する。秋冬の季節限定販売となる。「あいすまんじゅう 栗」は、焼き栗のペーストを使用したアイスの中に、とろっと柔らかい小豆あんが入ったアイスバー。栗の優しい甘みとほくほく感で、秋を感じさせる季節限定の新商品として企画開発した。どんどん食べ進めたくなるような栗アイスは、中に入