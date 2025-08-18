「青玉プレミアム 免疫と睡眠と記憶力」キリンホールディングス（以下、キリン）とクロレラ製造における豊富なノウハウを持つエポラは、エポラのクロレラ粉末をベースに、キリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」と、天然由来の「GABA」を配合したトリプルヘルスクレームの機能性表示食品「青玉プレミアム 免疫と睡眠と記憶力」を共同開発した。9月1日から、三洋薬品HBCの配置販売および通信販売で発売する。「プラズマ乳酸菌」を配合